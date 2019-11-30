В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. В Ярославле местный Локомотив нанес поражение минскому Динамо с результатом 6:3.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. В Ярославле местный "Локомотив" нанес поражение минскому "Динамо" с результатом 6:3.Гости первыми добились успеха благодаря голу Александра Павловича, но ярославце сумел перехватит инициативу, сравнять счет и выйти вперед. Динамовцы оказались в роли догоняющих. В итоге победа "Локомотива" 6:3. В составе победителей отличились Григорий Денисенко, Якуб Накладал, Павел Кудрявцев, Магнус Пяаярве, Максим Осипов и Артур Каюмов. В составе "Динамо" помимо Павловича голы на свой счет записали Райан Слунер и Теаму Пуллкинен.Гол Степана Старкова принес "Сочи" гостевую победу над "Ак Барсом". Прервалась победаная серия казанцев из семи побед. Упорной получилась встреча в Нижнем Новогороде, где "Торпедо" принимало московское "Динамо". Гости долго вели в счете точного броска Михала Чайковского в первом периоде. Но автозаводцы ушли от поражения в основное время после броска Даниила Ильина. Три периода завершились вничью 1:1. В дополнительном периоде шайб заброшено не было. А буллиты лучше выполнили игроки "Динамо" — 1:0."Йокерит" у себя в Хельсинки первым добился успеха в игре с новосибирской "Сибирью". Шайбу на свой счет записал Брайан О'Нилл. Но три следующие шайбы забросили игроки гостей, среди которых оказалось два финна – Юуосу Пустинен, Микаэль Руокомаа (дважды), а также Никита Коротков. "Сибирь" победила 4:1 и прервала серию из восьми поражений.