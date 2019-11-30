Между тем согласно соцопросам, больше 60 % россиян содержат дома животных. В основном это кошки и собаки, птички или рыбки. И только у 1 % граждан нашей страны дома живут экзотические животные. Как у Варвары Карташовой.

Лучший друг человека - четыре лапы и длинный хвост. Нет , это не собака. У Варвары Карташовой дома живут сахАрные поссумы. Маленькие австралийские зверки появились в ее доме примерно год назад.Варвара Карташова заводчица поссумов :- Нам ее отдали в коробочке из под обуви с дырочками перемотаную скотчем с жутким криком. Мы совершенно не понимали , что мы вообще купили, мы ее даже не видели.У Варвары живет пара поссумов Бася и Рапира. Это коллективные животные, в дикой природе живут стаями по 12-16 особей .С первого взгляда их сложно различить, но у них есть одна яркая особенность у мальчиков - лысина на голове. Варвара рассказывает, что сейчас уже различает питомцев по характеру.Варвара Карташова заводчица поссумов :-Она достаточно любознательная и очень смелая. Бвся он поспокойнее, ему проще спрятаться чем решить какой-то вопросПоссумы, еще их называют летягами, хотя и ночные жители, особых проблем не доставляют. Обои дома не рвут, и грязи от них немного. Правда, может возникнуть аллергия, на выделения их сальных желез. Поссумы - общительные животные, им постоянно нужен контакт друг с другом или хозяином. Днем спят в клетке , а вечером выходят на прогулку по квартире. Благодаря перепонкам между лапок , они могут допрыгнуть с одного конца комнаты на другой. Главное, не допускать болезней ..Варвара Карташова заводчица поссумов:- Практически не возможно найти ветеринара по экзотам. В случаи чего если с животным что-то случиться. Оказать ему помощь практически невозможноСкоро у Рапиры и Баси появиться потомство. Поссумы - сумчатые животные, два месяца после рождения малыш сидит у мамы в сумке. По сравнению с привычными домашними животными, поссумы долгожители, могут прожить до 15 лет. В еде не притязательны , любят фрукты и овощи, обязательно в рационе должен присутствовать белок, в виде личинок и червяков. А самое любимое лакомство - мед.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести- Владимир.