Мать шестимесячной американки Луны Фэннер с родимым пятном на половину лица впервые показала дочь после удачной операции в России. Хирурги из Краснодара лечат ее с помощью фотодинамической терапии, под местной анестезией. В отличие от американских коллег, планировавших подвергнуть ребенка восьмидесяти операциям, российские врачи готовы обойтись восьмью.

Мать шестимесячной американки Луны Фэннер с родимым пятном на половину лица впервые показала дочь после удачной операции в России. Хирурги из Краснодара лечат ее с помощью фотодинамической терапии, под местной анестезией. В отличие от американских коллег, планировавших подвергнуть ребенка восьмидесяти операциям, российские врачи готовы обойтись восьмью.После первой операции девочка с бабочкой на лице выглядит лучше. Кожа на лбу восстановится через несколько месяцев, но прогресс уже очевиден. За судьбой маленькой американки Луны Феннер, приехавшей лечиться в Россию, следят тысячи подписчиков.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ♥️ Mamãe Carol & Baby Luna ♥️ (@luna.love.hope) 28 Ноя 2019 в 11:16 PST"Уже через десять минут после операции она открыла глаза, смотрела по сторонам и улыбалась. Всего через два часа мы уже ехали домой", — рассказала мама малышки Кэрол Феннер.Луна Феннер уже два месяца живет в России. Сюда ее привезла мама после того, как американские врачи запросили немалую сумму за лечение. При этом девочке предстояло перенести порядка восьмидесяти операций. Врач из Краснодара пообещал исправить врожденный дефект за 6-8 сеансов. Первый длился около часа."Состояние девочки после операции было нормальным, оно не потребовало сложного ухода, анальгетиков", — прокомментировал хирург-онколог Павел Попов.Родинку удаляли с помощью фотодинамической терапии. Она, в отличие от классического метода, когда образования иссекают скальпелем, позволяет сохранить кожные покровы и восстановить их. Под местным наркозом врач удалил часть родимого пятна и сразу взялся за самый сложный участок. По словам Павла Попова, ресничный край был сделан сразу же, чтобы убедить всю медицинскую общественность в том, что у них все получится. Данная область на лице девочки свободна от невуса и выглядит так, как в дальнейшем будет выглядеть кожа. "То, что осталось, представляет для нас меньшую сложность", — рассказал врач.Светлана Алексуткина подружилась с семьей здесь, в России. Помогает в походах по магазинам как переводчик и друг. Говорит, что после операции лоб Луны выглядит как после простой ссадины, а сама девочка чувствует себя отлично."Ребенок за короткий срок набрал вес, у нее появились щечки, у нее появилась осознанность в глазах. Девочка пытается сказать даже какие-то слова и мы гадаем, будет произнесено оно на русском, английском или на португальском", — поделилась Светлана.Через два года, по мнению лечащего врача, шрамы должны быть едва заметными, а пока Луне показан обычный образ жизни и отдых. Состояние пациентки хорошее, так что Новый год ей разрешили отметить дома с семьей, в Майами. А после — вернуться на лечение в Россию. Вторая операция состоится в следующем году.