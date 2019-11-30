Для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения - так Владимир Путин задал тон совещанию в Нальчике, которое было посвящено развитию национальной политики. Говорили о трудовых мигрантах, малочисленных народах Севера и о том, можно ли себе представить, что госорганы России хотя бы в мыслях могут позволить предложить отказаться от слов мать и отец в документах.

Для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения — так Владимир Путин сегодня, 29 ноября, задал тон совещанию в Нальчике, которое было посвящено развитию национальной политики. Говорили о трудовых мигрантах, малочисленных народах Севера и о том, можно ли себе представить, что госорганы России (по европейскому подобию) хотя бы в мыслях могут позволить предложить отказаться от слов "мать" и "отец" в документах. Наша многонациональность — это как раз гарантия того, что такие идеи у нас непроходимы.Стратегию и тактику в детской академии "Солнечный город" учатся вырабатывать и на уроках, и во время перемен. Одаренные дети со всей Кабардино-Балкарии и учатся, и живут здесь всю неделю. Заглянувшему в гости в "Солнечный город" Владимиру Путину рассказали, что учиться тут не только почетно, но и интересно.Естественно, под присмотром учителей, но ученики сами разработали и робота-погрузчика, и робота для будущего для сбора грунта на Луне. Здесь можно увидеть даже модель искусственного спутника, собранная ребятами. Внутри, как утверждают, все совсем как у настоящего.Будущие спасатели рассказали о намерении подняться на вершину Эльбруса вместе с вымпелом своего "Солнечного города". Впечатлениями от центра Владимир Путин поделился с коллегами:"Замечательный центр. Рекомендую съездить, посмотреть. И глаза горят у всех. Было приятно очень это видеть".Где, как не в Нальчике, где живут представители более ста национальностей, проводить Совет по межнациональным отношениям?"Северный Кавказ имеет для многонациональной России особую значимость. Здесь веками бок о бок живут представители многих народов нашей страны, и каждый из них неповторим, самобытен. Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, семье. И, конечно, народы Кавказа не раз делом доказывали свою искреннюю любовь к родной земле, готовность подняться, встать как один на защиту нашего общего большого Отечества, на защиту России. Вместе с тем, сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека — нужно заниматься этим постоянно", — заявил Владимир Путин.Чтобы не возникало национальных конфликтов, нужно прислушиваться к мнению представителей национальных диаспор, уверен президент. Они должны участвовать в обсуждении актуальных проблем, в том числе в вопросе трудовых мигрантов."Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", — сообщил Владимир Путин.Прозвучала проблема коренных малочисленных народов Крайнего Севера — получить образование молодым людям непросто."Почему двести детей нельзя в Санкт-Петербурге обучать как раньше? Ведь на этих выпускниках вся Арктика держится", — обратился во время заседания президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. На это вице-премьер России Виталий Мутко ответил: "На следующей неделе съездим, решим". Президент, в свою очередь, отметил про Ледкова: "Я понимаю, почему Григорий Петрович поднимает здесь этот вопрос. У него есть опасения, что если он сейчас об этом не скажет, я этого не услышу, то вы ничего и не решите. Нужно продумать и решить этот вопрос". Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил: "Будем обсуждать", на чем Путин сделал акцент: "Не обсудить, а решить. Обсудить мы с вами большие специалисты".Много времени обсуждали недостаток учебников. Этим займутся на государственном уровне."Вы говорили, что слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, что возможно. В некоторых странах заменили на "родитель номер один", "родитель номер два". Надеюсь, у нас этого никогда не будет", — заявил Владимир Путин.2022 год во всей России решено объявить годом народного творчества."У нас иногда отдельные представители культурных элит относятся к этому немного снисходительно, но если поездить по глубинке, по селам, посмотреть на действительно инициативные коллективы, мы увидим, что это для людей дело, которому они посвящают всю свою жизнь", — рассказал министр культуры России Владимир Мединский.Владимир Путин прокомментировал: "Не знаю, как можно снисходительно относиться к народному творчеству. Но это, видимо, такое проявление любви к народу особое".И, безусловно, тема номер один для всех — это подготовка в 75-летию Великой победы."Свой вклад в победу на фронте и в тылу внес каждый из народов России, Советского Союза. Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира. Мы должны знать и беречь правду величайшей трагедии человечества", — сообщил Владимир Путин.Все предложения, которые были высказаны, станут поручениями Правительству. Сегодня же прозвучала мысль по поводу новой встречи, на которую предложили прийти в национальных костюмах.Разговор с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым был о развитии республики, в первую очередь, о строительстве дорог и жилья. Главная задача — исполнение всех обязательств по нацпроектам.