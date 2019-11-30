Первый день зимы будет по-настоящему зимний . Но из-за дождей и понижения температуры на дорогах ожидается сильная гололедица

Первый день календарной зимы будет по-настоящему зимний. Но из-за дождей и понижения температуры на дорогах ожидается сильная гололедица толщиной до 7 мм, на юго-востоке региона до 13 мм. Она затронет всю Владимирскую область.Гидрометцентр предупреждает и о существенном понижении температуры.Уже завтра ночью она опустится до -6Такая погода сохранится и на предстоящей неделе.