Заморозки до - 3 и снег с дождем синоптики обещали во Владимирской области еще в начале недели, но автомобилисты к таким погодным капризам оказались не готовы.

Заморозки до - 3 и снег с дождем синоптики обещали во Владимирской области еще в начале недели.Автомобилисты к капризам погоды оказались не готовы. Сегодня на трассе Кольчугинского района, около деревни Литвиново занесло автобус. Очевидцы происшествия утверждают, что дорога не посыпана реагентами от гололеда, и на трассе очень скользко. На данный момент причины аварии уточняются.