Ведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Дни.ру напомнил, с чего началась гражданская война в Донбассе. Он подчеркнул, что рано или поздно сторонам конфликта придется сесть за стол переговоров лицом к лицу друг к другу.

Ведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" напомнил, с чего началась гражданская война в Донбассе. Он подчеркнул, что рано или поздно сторонам конфликта придется сесть за стол переговоров лицом к лицу друг к другу.Переговоры лидеров стран нормандской четверки запланированы на 9 декабря. Многие эксперты возлагают большие надежды на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что найти выход из кризиса в Донбассе можно только путем переговоров непосредственных участников конфликта.Ни Франция, ни Германия, ни Россия в их число не входят. "Нормандский формат нормандским форматом, но суть происходящего на Украине – этоотношения между людьми, которые пришли к власти в Киеве в результате переворотана Майдане и людьми, которые этот переворот не приняли", – в разговоре с "" подчеркнул Владимир Соловьев.Гражданская война на Украине началась после того, как мирные жители Донбасса стали жертвами политических амбиций политиков в Киеве. "Они подверглисьагрессии со стороны неправедно используемых украинских войск в нарушении Конституции Украины под руководством непонятного человека по фамилии Турчинов,который занимал должность, не прописанную в Конституции Украины. Так что этовсе было нарушение закона", – вынес вердикт ведущий.Приняты официальные границы ДНР.— Андрей���� (@AmberAndrey)И для того, чтобы наконец прекратить кровопролитие представители Донецка и Луганска и представители Киева в какой-то момент все же должны сесть за стол переговоров, заключил Владимир Соловьев. Пока же украинские политики пытаются делать вид, что разрешить кризис можно беспочвенными обвинениями в адрес России, постоянными требованиями и бесконечными жалобами западным странам.