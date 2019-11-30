Примадонна сделала трогательное признание в эфире Первого канала. Алла Пугачева порассуждала на острую тему – о любви взрослой женщины к молодому мужчине.

Примадонна сделалатрогательное признание в эфире Первого канала. Алла Пугачева порассуждала наострую тему – о любви взрослой женщины к молодому мужчине.Визит Примадонны в Останкино связан с ее фильмом "Тот самыйконцерт", прокат которого стартует в Москве на следующей неделе. Звезда посоветовалаобратить внимание на свой новый хит "Мой друг", посвященный Максиму Галкину."Мой друг, дело не в возрасте,а в нежности рук... И в теплоте голоса", – поет, едва сдерживая слезы, артистка.Она призналась, что разрыдалась, услышав композицию впервые."Эта песня пронзительна дослез. Она заменила мне "Не отрекаются любя". Песня о неравном браке: о любвивзрослой женщины к молодому мужчине. Это такая любовь, о которой надо петь", – заключила70-летняя Алла Пугачева.Отметим, супруг Примадонны, юморист Максим Галкин,младше своей знаменитой возлюбленной на 27 лет. Звездная пара вместе уже почти20 лет.17 Июн 2019 в 10:48 PDTНапомним,зарегистрировать свой брак и Максим Галкин решили только в 2011году. Сама певица вспоминала, что поначалу не хотела ставить в паспорте штамп."Снова ставить штампик в паспорте? Не желаю, не хочу! А если со мной рядомчеловек, который уже несколько лет, то считайте, что я замужем", – делиласьартистка.Как писали "Дни.ру", в 2013 году у звездной пары появилисьдети – двойняшки Елизавета и Гарри, рожденные суррогатной матерью. С тех порглавное внимание и Максим Галкин уделяют им.