Примадонна сделала
трогательное признание в эфире Первого канала. Алла Пугачева порассуждала на
острую тему – о любви взрослой женщины к молодому мужчине.
Примадонна сделала
трогательное признание в эфире Первого канала. Алла Пугачева порассуждала на
острую тему – о любви взрослой женщины к молодому мужчине.
Визит Примадонны в Останкино связан с ее фильмом "Тот самый
концерт", прокат которого стартует в Москве на следующей неделе. Звезда посоветовала
обратить внимание на свой новый хит "Мой друг", посвященный Максиму Галкину.
"Мой друг, дело не в возрасте,
а в нежности рук... И в теплоте голоса", – поет, едва сдерживая слезы, артистка.
Она призналась, что разрыдалась, услышав композицию впервые.
"Эта песня пронзительна до
слез. Она заменила мне "Не отрекаются любя". Песня о неравном браке: о любви
взрослой женщины к молодому мужчине. Это такая любовь, о которой надо петь", – заключила
70-летняя Алла Пугачева.
Отметим, супруг Примадонны, юморист Максим Галкин,
младше своей знаменитой возлюбленной на 27 лет. Звездная пара вместе уже почти
20 лет.
17 Июн 2019 в 10:48 PDT
Напомним,
зарегистрировать свой брак и Максим Галкин решили только в 2011
году. Сама певица вспоминала, что поначалу не хотела ставить в паспорте штамп.
"Снова ставить штампик в паспорте? Не желаю, не хочу! А если со мной рядом
человек, который уже несколько лет, то считайте, что я замужем", – делилась
артистка.
Как писали "Дни.ру", в 2013 году у звездной пары появились
дети – двойняшки Елизавета и Гарри, рожденные суррогатной матерью. С тех пор
главное внимание и Максим Галкин уделяют им.