Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Вашингтон Кэпиталз на своей площадке выяснял отношения с Тампа-Бэй Лайтнинг. Проигрывая 1:3, столичный клуб сравнял счет в основное время и добился победы в дополнительном периоде 4:3.

Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке выяснял отношения с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Проигрывая 1:3, столичный клуб сравнял счет в основное время и добился победы в дополнительном периоде 4:3."Молнии" смотрелись сильнее. Выиграл первый период. Затем Михаил Сергачев забросил свою вторую шайбу в сезоне и увеличил преимущество "Тампы" до 2:0. Евгений Кузнецов пробил Андрея Василевского, но вскоре гости в третий раз зажгли красный свет за воротами "Кэпиталз". В третьем периоде "Вашингтон" отыграл ещё оду шайбу – 2:3, а Александр Овечкин после передачи Дмитрия Орлова реализовал численное преимущество и сравнял счет. В основное время ничья 3:3. А на четвертой минуте овертайм Дмитрий Орлов забросил победную шайбу в ворота Василевского. Ассистировал Орлову Евгений Кузнецов."Филадельфия Флайерз" на своей площадке разгромила "Детройт Ред Уингз" 6:1. У победителей голевой пас отдал защитник Иван Проворов. "Колорадо Эвеланш" в гостях переиграл "Чикаго Блэкхоукс" 5:2. Одну из пяти шайб забросил Валерий Ничушкин. Это его второй гол в сезоне. "Баффало Сэйбрз" на своей площадке был сильнее "Торонто Мэйпл Ливз" 6:4. Нападающий "кленовых листьев" Илья Михеев набрал одно очко за голевой пас."Сан-Хосе Шаркс" выиграл на своем льду у "Лос-Анджелес Кинз" 4:1. "Анахайм Дакс" не смог ничего противопоставить "Виннипег Джерс" 1:4. "Миннесота Уайльд" разгромила "Оттава Сенаторз" 7:2. У проигравших голевой пас отдал Никита Зайцев.