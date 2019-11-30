Артист
рассказал о прогнозах врачей. Виктор Рыбин, которого недавно прооперировали, не
теряет оптимизма.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-11-2019-onkobolnoj-rybin-sdelal-shokiruyushhee-priznanie.html" target="_blank">Онкобольной Рыбин сделал шокирующее признание</a> - Артист
рассказал о прогнозах врачей. Виктор Рыбин, которого недавно прооперировали, не
теряет оптимизма.
[url=https://33live.ru/novosti/30-11-2019-onkobolnoj-rybin-sdelal-shokiruyushhee-priznanie.html]Онкобольной Рыбин сделал шокирующее признание[/url] - Артист
рассказал о прогнозах врачей. Виктор Рыбин, которого недавно прооперировали, не
теряет оптимизма.