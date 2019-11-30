От пассажирки Аэрофлота на территории греческого аэропорта сбежал кот. Женщина летела из Афин в Москву. Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, четвероногий сбежал от хозяйки еще до прохождения регистрации на рейс в тот момент, когда пассажирка открыла переноску.

От пассажирки "Аэрофлота" на территории греческого аэропорта сбежал кот. Женщина летела из Афин в Москву.Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, четвероногий сбежал от хозяйки еще до прохождения регистрации на рейс в тот момент, когда пассажирка открыла переноску.Хозяйка кота не отказалась от перелета. Она оставила контакты своего родственника сотруднику аэропорта. В том случае, если животное найдется, его обязательно передадут представителю хозяйки, сообщает РИА Новости.В пресс-службе "Аэрофлота" призвали пассажиров быть аккуратными и внимательными при перелете с животными и заранее ознакомиться с правилами перевозки. Отмечается, что строгое соблюдение правил — это гарантия комфортного и безопасного перелета как пассажира, так и его питомца.По данным некоторых СМИ, женщина пришла на регистрацию с двумя котами. Одного она хотела сдать в багаж, а второго забрать с собой в салон самолета. Сбежал первый кот.Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" не пустил в салон самолета кота, поскольку его вес был выше допустимо. В итоге хозяин животного нашел более легкого двойника животного, взвесил его, выдавая за собственного, а затем прошел на борт с упитанным питомцем, нарушив правила. В результате авиакомпания лишила пассажира бонусных миль.