Британская полиция установила личность преступника, который напал с ножом на людей на Лондонском мосту. Это житель Стаффордшира, который уже был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году.

Британская полиция установила личность преступника, который напал с ножом на людей на Лондонском мосту. Это житель Стаффордшира, который уже был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году."Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир", — заявил помощник комиссара Нейл Басу.Как напоминает РИА Новости, в пятницу днем злоумышленник с ножом напал на прохожих в центре Лондона. Два человека погибли, трое ранены в результате этого инцидента. Преступник ликвидирован во время задержания.Полиция Лондона не разыскивает других подозреваемых по данному делу, однако проверяет возможность причастности других лиц к подготовке нападения.