Если вы мечтали научиться рисовать, то сегодня не стоит упускать этот шанс. Его можно реализовать сразу на нескольких площадках Владимира.

Если вы мечтали научиться рисовать, то сегодня не стоит упускать этот шанс. Его можно реализовать сразу на нескольких площадках Владимира. В том числе в Выставочном центре. Там мастер- класс проведет Александр Ерашов. Если это первое ваше знакомство с графиком, то оно покажется вам не менее значимым.Достаточно посмотреть на его изобразительные фэнтези.. Сначала Видишь графические символы, затем подтексты, которые для внимательного зрителя превращаются в смысловые рассказы. Его работы именуют кто постмодернизмом , кто соц-артом, а кто и политическим шиз-артом. Тут и книжные образы, средневековые иллюстрации, карикатуры и советские плакаты.., дизайн элитного стрелкового оружия или классической геральдики. Ерашов- единственный художник , проиллюстрировавший историю одного города - Суздаля- за тысячу лет -Его "Летопись вызвала восторг у европейцев.Единственный русский график, работы которого выставлялись на престижной международной ярмарке в Великобритании. Биография Ерашова включена в международную энциклопедию "Лучшие люди". С таким ярким художником и замечательным человеком сегодня можно пообщаться и научиться рисовать открытки.