В России могут продлить время продажи отечественного вина с 23:00 до 00:00 по местному времени. С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли. Сейчас торговать алкоголем можно только с 8 до 23 часов.

В России могут продлить время продажи отечественного вина с 23:00 до 00:00 по местному времени. С таким предложением в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации обратилась Ассоциация компаний розничной торговли.Речь идет только о российских винах, а не об иностранных. В Ассоциации считают, это будет способствовать продвижению отечественных напитков, а также снижению потребления суррогата.Сейчас торговать алкоголем можно только с 8 до 23 часов. Как сообщают "Известия", норму о дополнительном часе продаж российского вина предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет обсуждаться во втором чтении.Глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает, что тема увеличения времени продажи отечественного вина достойна обсуждения, но нужно оценить последствия.