В ноябре рубль был весьма волатильным и показал разнонаправленную динамику к доллару и евро. Таковы оценки Информационно-аналитического центра Альпари. Если рубль подешевел за месяц по отношению к доллару на целый процент, то по отношению к евро рубль продолжил укрепляться и подорожал на 0,41%.

В ноябре рубль был весьма волатильным и показал разнонаправленную динамику к доллару и евро. Таковы оценки Информационно-аналитического центра "Альпари". Если рубль подешевел за месяц по отношению к доллару на целый процент, то по отношению к евро рубль продолжил укрепляться и подорожал на 0,41%. Неопределенность вокруг Brexit, довольно слабые макроэкономические показатели и смягчение монетарной политики Европейским центробанком не способствовали укреплению евро. В свою очередь, на курс рубля позитивно повлияли такие факторы, как замедление темпов инфляции, предварительная оценка темпов роста ВВП России за третий квартал на 1,7%, а также рост цены на нефть на 2,5% за месяц. А основным негативным фактором, влияющим на рубль, была внешняя обстановка, связанная с противоречивой информацией относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем, в том числе противоречивые заявления на эту тему президента США Дональда Трампа.В декабре рублю скучать не придется. Уже в первую неделю следующего месяца, с 5 по 6 декабря в Вене пройдут очередные встречи стран-участниц нефтяного картеля ОПЕК и соглашения ОПЕК+, в котором примет участие Россия, как один из инициаторов и ключевых участников этого соглашения. Заместитель руководителя Информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что ОПЕК+ примет решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти до конца первого полугодия 2019 года. Это может стать позитивом для рубля, но в случае отказа ОПЕК+ от продления соглашения и нефть, и рубль могут стать жертвами обвала рынков.До конца первой декады декабря будут обнародованы данные Росстата по инфляции потребительских цен за ноябрь. Ноябрьская годовая инфляция не превысит 3,7%, если фактические данные будут такими же, они повлияют позитивно на курс российского рубля.Одно из важнейших событий месяца произойдет 11 декабря, когда ФРС США обнародует свое последнее в 2019 году решение по процентной ставке. Эксперты предполагают, что с достаточно высокой вероятностью процентная ставка на декабрьском заседании останется без изменений на уровне в 1,5-1,75%. Это фактор риска для рубля, так как будет означать как минимум краткосрочное укрепление доллара.Всего через пару дней, 13 декабря, совет директоров Банка России объявит о своем решении по ключевой процентной ставке. Какое решение примет российский Центробанк на последнем заседании в этом году, пока прогнозировать сложно. Но с вероятностью примерно в 60% ЦБ РФ сохранит ставку без изменений на уровне в 6,5%, а с вероятностью в 40% — в четвертый раз в этом году снизит ставку, и это будет снижение на 0,25 процентного пункта, до 6,25%. Новое снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет возможно только при существенном замедлении годовой инфляции в ноябре, например, ниже, чем 3,5%. Реакция курса рубля на любое из этих событий также трудно предсказуема, она, скорее всего, будет зависеть от тона и характера сопроводительных комментариев ЦБ РФ по монетарной политике.Также важно обратить внимание на еще одно событие, которое произойдет 15 декабря в США. Начиная с этого дня, должны быть введены таможенные пошлины на ряд китайских товаров. Это событие, если произойдет, негативно повлияет на финансовые рынки во всем мире, обвалит курс юаня и также ударит по российскому рублю, ведь Китай является крупным импортером российской нефти. В то же время нельзя исключать, что непредсказуемый Трамп может снова отложить введение пошлин с целью не обострять отношения с Китаем накануне подписания торговой сделки. И если это произойдет, то валюты развивающихся стран ждет предрождественское ралли.Завершится деловой декабрь важным для России событием: 19 декабря пройдет ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Позитивные макроэкономические прогнозы, которые могут быть обнародованы президентом в ходе пресс-конференции могут оказать положительное влияние на рубль, и тогда российская валюта уйдет на новогодние праздники после рождественского ралли.По курсу доллара к рублю в декабре ожидается коридор 63-65 рублей, по курсу евро к рублю — диапазон 70-74 рубля.