Этот замечательный праздник посвящен всем животным, которые приручены человеком, и служит напоминанием об ответственности за «братьев наших меньших». Отмечается каждый год во многих странах мира благотворительными акциями и другими мероприятиями .

Этот замечательный праздник посвящен всем животным, которые приручены человеком, и служит напоминанием об ответственности за «братьев наших меньших». Отмечается каждый год во многих странах мира благотворительными акциями и другими мероприятиями. Его девиз — цитата из знаменитого произведения Антуана Сент-Экзюпери “Маленький принц”: “Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил”.Решение учредить такой праздник приняли ещё в 1931 году в Италии на конгрессе сторонников движения в защиту природы. Дату приурочили к кончине 4 октября 1226 года святого Франциска Ассизского, который помогал страждущим и гонимым и считался покровителем животных.В этот день особое внимание уделяют широкой общественности к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним. Как отмечают владельцы домашних животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко – надо просто любить его, и он ответит взаимностью.В России праздник инициировал Международный фонд защиты животных в 2000 году, правда, он не имеет официального статуса. Зато в 2018 году приобрёл официальный статус закон «Об ответственном обращении с животными», который не могли принять в течение почти 10 лет и которого с нетерпением ждали зоозащитники