В первую очередь убирают снег с остановок и тротуаров

С пяти часов утра дорожные службы приступили к расчистке улиц Костромы, которую с самого утра заваливает снегом, сообщает пресс-служба администрации города.Бригады МКУ «Дорожное хозяйство» вовсю расчищают проезжую часть на улицах Советской, Чайковского, Овражной, Подлипаева, Титова, Лермонтова, Крестьянской, площади Широкова, моста через Волгу.На уборку снега, а также посыпку дорог песко-соляной смесью направили около 30 единиц техники и более 70 дорожных и общественных рабочих.В первую очередь, уточняют в мэрии, расчищают тротуары и остановки общественного транспорта в центральной части города и очищают от снега дорожные знаки.