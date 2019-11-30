Герцоги Сассекские готовятся стать родителями. Меган Маркл мечтает
о большой семье.
Герцоги Сассекские готовятся стать родителями. Меган Маркл мечтает
о большой семье.
Ясновидящая
и таролог Саона рассказала о
будущем королевской семьи. Она полагает, что супруга принца Гарри ждет малыша.
"Если
посмотреть на ее фото, видно, что вся она как будто наполненная. По карме у нее
идет ребенок. Даже если в ближайшее время беременность не подтвердится, могу
сказать, что забеременеет она точно, и в следующем году появится еще один
наследник в королевской семье", – цитирует таролога . По ее словам,
дети являются всем для герцогини. Однако хочет она их вовсе не потому, что собирается
завоевать королевство.
Дело
в том, что Меган Маркл очень любит своего мужа. "Ей удалось влюбить в себя
принца, она полностью отдает ему все эмоции. Она в меру хитрая,
коммуникабельная и умная… Выжить ее из королевской семьи не удастся никому", —
уверена ясновидящая. По ее мнению, после ухода королевы Великобритании
Елизаветы II супруга принца Гарри будет иметь значительную
власть. Но в политику она лезть не станет.
7 Ноя 2019 в 6:16 PST
По
словам Саоны, Меган Маркл будет покровительствовать чернокожим и внесет большой
вклад в образовательную программу малоимущих слоев населения. "Что касается их
брака, то жить они будут долго, глобальных ссор в их семье я не вижу", – заключила
ясновидящая.
Как
писали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи о том, что снова
беременна. Об этом заговорили после празднования Дня Памяти в королевском
Альберт-Холле в начале ноября. Туда герцогиня пришла в наряде, скрывавшем
очертания фигуры, а во время мероприятия жена принца Гарри неоднократно держала
руку на животе.
Кроме
того, многих удивляет, что , всегда следившая за своей фигурой, не
спешит худеть и возвращаться к прежним формам, хотя первенец супругов Арчи
появился на свет в мае.