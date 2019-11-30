Герцоги Сассекские готовятся стать родителями. Меган Маркл мечтает о большой семье.

Герцоги Сассекские готовятся стать родителями. Меган Маркл мечтаето большой семье.Ясновидящаяи таролог Саона рассказала обудущем королевской семьи. Она полагает, что супруга принца Гарри ждет малыша."Еслипосмотреть на ее фото, видно, что вся она как будто наполненная. По карме у нееидет ребенок. Даже если в ближайшее время беременность не подтвердится, могусказать, что забеременеет она точно, и в следующем году появится еще одиннаследник в королевской семье", – цитирует таролога . По ее словам,дети являются всем для герцогини. Однако хочет она их вовсе не потому, что собираетсязавоевать королевство.Делов том, что Меган Маркл очень любит своего мужа. "Ей удалось влюбить в себяпринца, она полностью отдает ему все эмоции. Она в меру хитрая,коммуникабельная и умная… Выжить ее из королевской семьи не удастся никому", —уверена ясновидящая. По ее мнению, после ухода королевы ВеликобританииЕлизаветы II супруга принца Гарри будет иметь значительнуювласть. Но в политику она лезть не станет.7 Ноя 2019 в 6:16 PSTПословам Саоны, Меган Маркл будет покровительствовать чернокожим и внесет большойвклад в образовательную программу малоимущих слоев населения. "Что касается ихбрака, то жить они будут долго, глобальных ссор в их семье я не вижу", – заключилаясновидящая.Какписали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи о том, что сновабеременна. Об этом заговорили после празднования Дня Памяти в королевскомАльберт-Холле в начале ноября. Туда герцогиня пришла в наряде, скрывавшемочертания фигуры, а во время мероприятия жена принца Гарри неоднократно держаларуку на животе.Крометого, многих удивляет, что , всегда следившая за своей фигурой, неспешит худеть и возвращаться к прежним формам, хотя первенец супругов Арчипоявился на свет в мае.