9 декабря телеканал Россия 1 представит зрителям долгожданное продолжение знаменитого сериала Тайны следствия. 19-й сезон обещает стать одним из самых напряженных и динамичных: в нем появятся новые действующие лица, а знакомые персонажи проявят себя с неожиданной стороны.

9 декабря телеканал "Россия 1" представит зрителям долгожданное продолжение знаменитого сериала "Тайны следствия". 19-й сезон обещает стать одним из самых напряженных и динамичных: в нем появятся новые действующие лица, а знакомые персонажи проявят себя с неожиданной стороны."Главная интрига сезона — наладится ли личная жизнь Марии Сергеевны", — рассказывает исполнительница главной роли, актриса Анна Ковальчук, напоминая, что ее героиня вовсе не сухарь-следователь, а удивительная и загадочная женщина.Создатели обещают, что в новом сезоне преступления потрясут поклонников сериала изощренностью и драматизмом, а сыщики — хладнокровием и настойчивостью. В частности, им предстоит раскрыть секрет секты самоубийц, найти причину необъяснимых, но смертельно опасных нападений, спасти от похищения сына богатого бизнесмена. Неожиданные перемены подстерегают Марию Швецову и в личной жизни."19-й сезон смотреть нужно обязательно. Именно в нем сложились все линии, а то было такое ощущение, как будто паззлы неполные. И не хватало, на мой взгляд, любовной линии, не хватало расследования, мест преступления. А в этом сезоне все складывается", — интригует актриса Анна Ковальчук.По продолжительности сериал "Тайны следствия" побил все рекорды среди российских сериалов. Всего за 18 сезонов было отснято 282 серии. Однако захватывающая сюжетная линия, неожиданные жизненные ситуации и любимые герои увлекают зрителя, как в первый раз.Премьера 19-го сезона сериала "Тайны следствия" состоится 9 декабря в 21:00 на телеканале "Россия 1".