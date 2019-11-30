Актриса предстала в непривычном для нее амплуа. Любовь Толкалина взяла в руки оружие.

Актриса предстала в непривычном для нее амплуа. ЛюбовьТолкалина взяла в руки оружие.ЛюбовьТолкалина опубликовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором запечатлена савтоматом в руках. По ее словам, на то, чтобы взять в руки оружие, ее вдохновилпросмотр фильма "Большая Поэзия".Многие поклонники-мужчины,пришли в восторг от такого необычного образа знаменитости. Некоторые отметили,что актрисе он очень идет. "Хорошаямашинка в красивых женских руках", – восхитился один из фолловеров ЛюбовиТолкалиной."Я помню, кто вызвался первым, я скажу вамих имена. Матрос Егор Трубников индеец Острие Бревна. Третий был безимени, но со стажем в полторы тысячи лет. И прищурившись, как КлинтИствуд, капитан Воронин смотрел им вслед", – подписала снимок .Отметим, что она процитировала песню Бориса Гребенщикова.4 Ноя 2019 в 11:35 PSTНапомним, некоторое время назад актрисуподозревали в романе с этим известным певцом. Однако недавно развеяла все слухи, заявив, что уже четыре года счастливав отношениях. А недавно она показала фото со своим любимым мужчиной.