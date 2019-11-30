Актриса предстала в непривычном для нее амплуа. Любовь
Толкалина взяла в руки оружие.
Актриса предстала в непривычном для нее амплуа. Любовь
Толкалина взяла в руки оружие.
Любовь
Толкалина опубликовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором запечатлена с
автоматом в руках. По ее словам, на то, чтобы взять в руки оружие, ее вдохновил
просмотр фильма "Большая Поэзия".
Многие поклонники-мужчины,
пришли в восторг от такого необычного образа знаменитости. Некоторые отметили,
что актрисе он очень идет. "Хорошая
машинка в красивых женских руках", – восхитился один из фолловеров Любови
Толкалиной.
"Я помню, кто вызвался первым, я скажу вам
их имена. Матрос Егор Трубников индеец Острие Бревна. Третий был без
имени, но со стажем в полторы тысячи лет. И прищурившись, как Клинт
Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед", – подписала снимок .
Отметим, что она процитировала песню Бориса Гребенщикова.
4 Ноя 2019 в 11:35 PST
Напомним, некоторое время назад актрису
подозревали в романе с этим известным певцом. Однако недавно развеяла все слухи, заявив, что уже четыре года счастлива
в отношениях. А недавно она показала фото со своим любимым мужчиной.