В начале декабря в Лондоне президент США Дональд Трамп встретится с лидерами других стран НАТО, чтобы обсудить отношение альянса с Россией и противодействие ей. Как подчеркнули в Белом доме, меры организации не задумываются как угрозы Москве.

В начале декабря в Лондоне президент США Дональд Трамп встретится с лидерами других стран НАТО, чтобы обсудить отношение альянса с Россией и противодействие ей. Как подчеркнули в Белом доме, меры организации "не задумываются как угрозы" Москве, передает ТАСС.РИА Новости отмечает, что отдельно американский лидер поговорит с руководителями государств, расположенных рядом с Российской Федерацией.Также были анонсированы встречи Дональда Трампа с французским коллегой Эммануэлем Макроном, считающим, что у НАТО наступила "смерть мозга", и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они состоятся 3 и 4 декабря, соответственно. Кроме того, возможно, в британской столице состоятся переговоры с датским и итальянским премьерами Метте Фредериксен и Джузеппе Конте.А вот с Тайипом Эрдоганом на натовском саммите Трамп встречаться не хочет. Ожидается, что главы входящих в НАТО стран выразят турецкому лидеру "озабоченность" в связи с покупкой Анкарой российских ЗРС С-400.В честь саммита королева Великобритании Елизавета II организует прием.