Клуб НХЛ Калгари Флеймз отправил в отставку главного тренера Билла Питерса. Причиной расставания с наставником стали проявления расизма с его стороны.

Клуб НХЛ "Калгари Флеймз" отправил в отставку главного тренера Билла Питерса. Причиной расставания с наставником стали проявления расизма с его стороны.Темнокожий хоккеист Аким Алиу пожаловался, что тренер неоднократно унижал его на тренировках. Имели место оскорбления на расовой почве. Кроме того, Питерс отправил Алиу в фарм-клуб.В пятницу руководство "Флеймз" объявило, что Питерс больше не является главным тренером команды. В настоящее время "огоньки" занимают девятое место в Западной конференции.