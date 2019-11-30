Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, согласно которому Украина готова принять от Газпрома 3 миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, согласно которому Украина готова принять от "Газпрома" 3 миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.По словам Новака, это предмет обсуждения пакета соглашений в целом. Министр энергетики заявил, что урегулирование задолженности — одна из важнейших составляющих. Александр Новак отметил, что не готов сейчас комментировать механизм этого, поскольку говорить о таком рано. По его словам, это договорятся компании между собой в первую очередь.Министр энергетики рассказал, что Россия считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а после этого возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией, сообщает РИА Новости.Новак прокомментировал двусторонние переговоры, которые накануне состоялись в Вене. Он назвал их конструктивными, но при этом подчеркнул, что остаются вопросы технического характера, требующие дополнительного обсуждения и доработки специалистами. Министр энергетики не исключил, что новый раунд может состояться уже на следующей неделе.Александр Новак рассказал, что сроки заключения нового долгосрочного контакта на транзит газа зависят во многом от Украины, поскольку ей предстоит сертифицировать нового оператора газотранспортной системы.По словам министра энергетики, 13 декабря — это не крайний срок для заключения соглашения. Это просто дата, которая есть в решении "Нафтогаза".Украинская компания сообщила, что Москва и Киев начали согласование текста договора о взаимодействии ГТС двух стран. Двусторонние переговоры, которые состоялись в Вене, были согласованы с Европейской комиссией. В сообщении на странице в Facebook отмечается, что все решения будут приниматься в трехстороннем формате.Кроме того, в "Нафтогаз" рассказали о том, что украинская сторона получила комментарии от России по договору о присоединении сетей, который должен быть заключен согласно европейским правилам.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на предстоящем саммите в Париже Владимир Путин сможет обсудить газовую тематику со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.