На Украине решают, кому продать компанию Мотор Сич. Предприятие разрабатывает газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов и поставляет их в 120 стран мира. Интересуются им китайцы, но американцы - пытаются сделке помешать.

На Украине решают, кому продать компанию "Мотор Сич". Предприятие разрабатывает газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов и поставляет их в 120 стран мира. Интересуются им китайцы, но американцы — пытаются сделке помешать.Антимонопольный комитет Украины решил пока не выдавать разрешение на продажу запорожского "Мотор Сич" китайским компаниям. Рассмотрение заявки на приобретение контрольного пакета акций продлено по просьбе "Укроборонпрома" ещё на два месяца. Глава концерна Айварас Абромавичус объяснил это необходимостью урегулирования некоторых технических вопросов. Более того, бывший министр экономики, заявил, что он против продажи завода Пекину."Я не знаю, какое решение примет антимонопольный комитет, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Сич" государство должно контролировать", — заявил Абромавичус.Эксперты высокопарным заявлениям Абромавичуса не верят. Ведь главный политический партнёр Киева, США выступают откровенно против украинской сделки с китайцами. Сообщалось, что возможность приобретения "Мотор Сич" рассматривает известный миллиардер Эрик Принс, входящий в окружение Дональда Трампа. Тот самый, который основал частную военную компанию Blackwater. А на прошлой неделе на Украину из-за океана прибыли специалисты Института оборонного анализа, не исключено, что цель визита – заблокировать продажу завода китайцам."Китай сейчас получит доступ к технологиям, но это доступ не к станочку, или к чертёжику, это система к системе, и к интеллектуальному продукту. США против, потому что понимают, что теряют монополию на технологии, мировую монополию", — уверена Елена Мартиросян, политолог.Впрочем, Китай налаживает покупку ценных украинских разработок и без приобретения производств. Например, Пекин получил от Киева чертежи самого грузоподъёмного в мире самолёта Ан-225 "Мрия". Кроме того, азиатскому государству передана конструкторская документация на усиливающий модуль, который используется в радиолокации."Сейчас мы наблюдаем, что они покупают не только технологии, они импортируют рабочую силу – высококвалифицированную. Многие специалисты в космосе, атомной энергетики уезжают в Китай. Там даже городки строят для бывших украинских граждан", — пояснил Александр Дудчак, политолог.Контрабанда тоже случается. В 2016 году в Китай уехали ученые из Днепропетровского национального университета, которые занимались разработками в ракетостроительстве. Совпадение ли, но новые китайские баллистические ракеты так похожи на украинские.