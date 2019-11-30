Установлен факт розничной продажи 17-летнему юноше алкогольной продукции – трех бутылок пива объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта 4,8%...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на Русаковской улице осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним.В ходе проверки данного магазина сотрудниками полиции установлен факт розничной продажи 17-летнему юноше алкогольной продукции – трех бутылок пива объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта 4,8%.Полицейскими задержан продавец магазина – 37-летний мужчина, проживающий в столице. Выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60