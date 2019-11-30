На торговой улице в центре Гааги в результате нападения с ножом ранены несколько человек. Накануне в Лондоне случился похожий инцидент - неизвестный набросился на прохожих.

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.#VIDEO #DenHaag paniek na de aanval met een mes in Den Haag. Drie personen zijn gewond geraakt en de slachtoffers lijken willekeurig gekozen.Video via @EmmaGrnde pic.twitter.com/A8zDg1aoEK— Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) November 29, 2019Улица, кстати, одна из самых оживленных торговых в городе — сейчас оцеплена. К тому же, нападение произошло в разгар Черной Пятницы, сообщает телеканал "Россия 24". Был ли это теракт — власти пока не говорят.В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту произошел теракт. Неизвестный напал на людей с ножом. По последним данным, погибли двое человек. Злоумышленник был застрелен сотрудниками полиции.