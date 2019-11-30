Гостиница певицы в Ялте
больше не работает. София Ротару осталась без дохода от этого проекта.
Гостиница певицы в Ялте
больше не работает. София Ротару осталась без дохода от этого проекта.
По мнению продюсера группы "Ласковый май"
Андрея Разина, это могло быть связано с травлей певицы. Как объяснил директор
компании "Кремль концерт" Сергей Лавров,
много лет работавший с исполнительницей, за участие в "Песне года" и подобных мероприятиях
Софии Ротару ничего не платили, а сольных концертов в России она давно не
давала.
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