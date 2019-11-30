Гостиница певицы в Ялте больше не работает. София Ротару осталась без дохода от этого проекта.

Гостиница певицы в Ялтебольше не работает. София Ротару осталась без дохода от этого проекта.По мнению продюсера группы "Ласковый май"Андрея Разина, это могло быть связано с травлей певицы. Как объяснил директоркомпании "Кремль концерт" Сергей Лавров,много лет работавший с исполнительницей, за участие в "Песне года" и подобных мероприятияхСофии Ротару ничего не платили, а сольных концертов в России она давно недавала.Материал дополняется