Ловля на живца - в американском штате Мичиган сотрудники миграционной службы за несколько месяцев арестовали 250 человек благодаря фальшивому вузу.

Ловля на живца — в американском штате Мичиган сотрудники миграционной службы за несколько месяцев арестовали 250 человек благодаря фальшивому вузу.Интернет-страницу "университета Фармингтона" правоохранители создали еще четыре года назад, объявив невероятно низкую, по американским меркам, стоимость обучения. В результате стали получать множество запросов о поступлении от незаконных мигрантов, чьей целью было получение специальной визы для студентов, которая позволяет, в том числе, и работать в США. Пожелавших обучатся в несуществующем вузе нелегалов задерживали.Это не первый случай такого "отлова", сообщает "Россия 24". Еще в 2013 году подобный "фейковый" университет создали в Нью-Джерси. Правда, тогда удалось арестовать лишь два десятка иностранцев, незаконно находящихся в США.