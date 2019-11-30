Правоохранители осветили тему «Безопасность школьника – долг каждого родителя!».

В рамках «Декады правового информирования» 29 ноября 2019 года сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району совместно с сотрудниками отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Вязниковского комплексного центра социального обслуживания населения приняли участие в общешкольном родительском собрании МБОУ «Мстерская СОШ имени И.И. Голубева» на тему «Безопасность школьника – долг каждого родителя!».Сотрудниками полиции были доведены сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, требования к соблюдению правил дорожного движения детьми, в том числе недопущение управления детьми транспортными и моторизированными средствами, а также, так называемым «спортивным инвентарем», требования к использованию ремней безопасности как взрослым, так и детей и конечно ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.Родителям было рассказано о работе с неблагополучными семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении. Особое внимание родителей было обращено на использование детьми информационно-коммуникационной сетью интернет, в том числе в целях недопущения приобщения детей к группам популяризирующих криминальные субкультуры, призывающих к экстремистским действиям, пропагандирующих употребление наркотических и других одурманивающих средств, либо склоняющим к совершению суицидов. Полицейские указали на признаки суицидального поведения детей, сведения о происшедших попытках совершения суицидов среди подростков на территории области и района.В ходе мероприятия родители задавали полицейским и сотрудникам центра социального обслуживания вопросы, на которые получали компетентные ответы.