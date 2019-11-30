Сегодня Россия поддержит мировое антимеховое движение. Участником международной акции FUR FREE FRIDAY станет и Владимир.

Сегодня Россия поддержит мировое антимеховое движение. Участником международной акции FUR FREE FRIDAY станет и Владимир. Парк Дружба приглашает присоединиться к акции животные не одежда.Она начнется в 11.30. Зоозащитники познакомят всех своих гостей со спасенной лисой Лилой. Ее выкупили с меховой фермы. Все желающие смогут принять участие в мастер- классе по рисованию . Вас ждет игровая программа . Пройдет и беспроигрышная лотерея. А все средства направят в помощь бездомных животных. Необычную встречу с Лилой назвали "Хвост трубой и нос морковкой". В честь шуточного праздника, который отмечается сегодня 30 ноября.