Первой федералам уйдёт дорога «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума»

В 2020 году дорога «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» перейдет в федеральную собственность, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области. Свою часть дороги также передаст в ведение федерации и Рязанская область. Трассой, которая по оценке ведомства находится в удовлетворительном состоянии, будет заведовать ФГУ «М7». После передачи, финансирование ремонта и прочих дорожных работ будет вестить из федерального бюджета.В дальнейших планах, сообщили в региональном ведомстве, передать на федеральный уровень еще пять дорог области, в том числе, дорогу «Владимир – Муром».