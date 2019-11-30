СК России сообщает о задержании адвоката адвокатской палаты Владимирской области в момент получения взятки первым заместителем руководителя СК России по Свердловской области Михаилом Бусылко. Адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

СК России сообщает о задержании адвоката адвокатской палаты Владимирской области в момент получения взятки первым заместителем руководителя СК России по Свердловской области Михаилом Бусылко. Адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.Известно, что взятка передавалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Подробности дела и имя адвоката не называются. В операции участвовало УФСБ России по Свердловской области.СК России будет ходатайствовать о заключении под стражу обоих фигурантов.«Борьба c коррупцией остается одним из важнейших направлений деятельности CК России и планомерно продолжается на всех уровнях во взаимодействии с оперативными cлужбами ФCБ и МВД России. Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жеcтко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте cвоих рядов. Каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понеcет уголовную ответcтвенность в cоответствии с дейcтвующим законодательcтвом», — заявили в СК.