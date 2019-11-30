Нет дороге по нашим домам! Митинг против строительства трассы М12 "Москва-Казань" прошёл в д. Гридино.

Нет дороге по нашим домам! Митинг против строительства трассы М12 "Москва-Казань" прошёл в д. Гридино. По предпроектной документации под снос попадают 7 домов. Платный автобан пойдет рядом с местной школой.Инициативная группа собрала подписи против трассы, а по итогу митинга люди записали обращение к президенту. Напомним, что вчера на собрании рабочей группы в Белом доме активисты смогли передать свои варианты по изменению маршрута, и представители компаний "Автодор" и "Стройпроект" обещали их рассмотреть.