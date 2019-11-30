Сегодня последний осенний день 2019 года. и проводить его и встретить Зиму мы приглашаем вас в кроссовках. Во всех городах области проходят всевозможные утренние забеги. Но самый масштабный сегодня в Ковровском районе- Зимний трейл

Сегодня последний осенний день 2019 года. и проводить его и встретить Зиму мы приглашаем вас в кроссовках. Во всех городах области проходят всевозможные утренние забеги. Но самый масштабный сегодня в Ковровском районе- Зимний трейл . Соревнования пройдут в лесопарке Доброграда.В программе дистанции на 3, 10 и 30 километров для взрослых и 600 м и 3 км для детей. Пройдут и командные забеги . Один из них возглавляет известный в нашей области спортсмен Владимир Морыганов. Участник байк-джорингов с хаски и спринт - гонок. Мы рассказывали о нем в наших выпусках Но в этот раз он во главе марафонцев. В его команде 9 человек из Владимира, Коврова, Камешкова и Воронежа. Это все друзья Владимира. Команду назвали Экстремалы. Семеро будут бежать 30 км, а двое 10. Владимир Морыганов будет бороться за призы и в категории 50плюс. Среди участников забега наш титулованный владимирец Алексей Круглов , и двукратная Чемпионка России , ультрамарафонка из Бора Ирина Масанова, пробежавшая 225 км за сутки и ставшая Чемпионкой мира по бегу во Франции этой осенью. Кроме того Ирина в сентябре в Греции показала второй результат среди женщин в Спартатлоне.Сейчас Ирина на пути в Доброград. И перед стартом с нами может поговорить по телефону. Ирина, что ждете от сегодняшнего забега. Уже ближе к вечеру станут известны результаты забегов. Следите за нашими новостями в наших группах соцсетях вк, фейсбук, телеграмм и на сайте. Мы будем держать вас в курсе событий. Ну и еще не пропускаем сегодня хоккейные матчи в Ледовом комплексе Владимир. и международный турнир по смешанным единоборствам в Муроме в 18 ч.