Спасенную туристами в Гусь-Хрустальном сову отпустили на волю. Ослабевшую птицу в течение нескольких дней выхаживали сотрудники национального парка Мещера, сообщает ГТРК Владимир со ссылкой на станицу нацпарка в соцсети.

Спасенную туристами в Гусь-Хрустальном сову отпустили на волю. Ослабевшую птицу в течение нескольких дней выхаживали сотрудники национального парка "Мещера", сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на станицу нацпарка в соцсети.Напомним, в визит-центр сову принесли путешественники, обнаружившие животное на обочине трассы на границе Московской и Владимирской областей. Спасатели изначально даже предположили, что она уже мертва. Орнитолог национального парка определил, что птица относится к виду неясыти длиннохвостой. Этих хищников отличают цепкие когти, представляющие большую опасность, чем клюв.Переломы и другие повреждения у нее обнаружены не были. А на протяжении всего периода наблюдений птица была равнодушна к еде, хотя пила большое количество воды, что нехарактерно для сов. Специалисты предположили, что она могла отравиться мышами, так как местные жители травили грызунов ядом. Среди других версий — столкновение с автомобилем, а также переохлаждение. В эти дни столбик термометра опускался до — 19 градусов.Сегодня ставшая более энергичной и подвижной сова была выпущена в естественную среду обитания. Перед этим птицу окольцевали, чтобы и и дальше наблюдать за ее судьбой.