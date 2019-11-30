Украинским властям следует соблюдать права и свободы проживающих в стране этнических групп, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Притеснение национальных меньшинств может привести к выходу из состава Украины ряда областей, полагает законодатель.

Украинским властям следует соблюдать права и свободы проживающих в стране этнических групп, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Притеснение национальных меньшинств может привести к выходу из состава Украины ряда областей, полагает законодатель.Попытку украинской делегации сорвать выступление в ООН депутата Госдумы, представителя крымских татар Рулана Бальбека спикер нижней палаты назвал очередной демонстрацией нетерпимости официального Киева к малым народам.Володин призвал власти Украины пересмотреть отношение к этническим группам – русским, венграм, полякам. Их права постоянно нарушаются, подчеркнул парламентарий. Русский язык считают родным 36% жителей Незалежной, но Киев вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях, возмутился спикер Госдумы.Володин напомнил, что в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма – русские, крымские татары и другие народы. Украинским властям нужно задуматься, почему так произошло, сказал законодатель.Он призвал Киев обратить внимание на опыт Москвы: после воссоединения с Россией на полуострове было закреплено три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. В Госдуму избрались представители разных народов, отметил Володин.Притеснение малых народов может привести к продолжению распада страны, полагает спикер. "Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", – подчеркнул парламентарий.