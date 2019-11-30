Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал, что из-за плотного рабочего графика редко видится с женой Ингой. В интервью Дни.ру артист признался, что в поездках ему очень не хватает супруги рядом.

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал,что из-за плотного рабочего графика редко видится с женой Ингой. В интервью "Дни.ру"артист признался, что в поездках ему очень не хватает супруги рядом.После появления на шоу "Голос" Интарс Бусулис стал очень востребованв России. Теперь артист живет буквально на две страны. Из-за насыщенного гастрольногографика избранницу он практически не видит."Мы используем каждыймиг, когда мы вместе. Тогда всю норму успеваем в эти моменты, которую мыпропустили", – ответил на вопрос о недостатке секса экс-участник "Голоса".отметил, что жена пробовала выезжать с ним нагастроли. Естественно, вместе с супругой артисту приходилось везти с собой идругих домашних. Эта идея в итоге оказалась провальной."Если с Ингой, тогда надо еще и детей. А у нас их четверо.Два года назад мы поехали. Тогда еще и родители приехали и родители Инги. Мы взялибольшую квартиру и тогда было круто. Но тогда мы поняли, что вместе никуда ненадо ехать. Только если на отдых", – сказал "Дни.ру".26 Окт 2019 в 6:47 PDTАртист отметил, что, во время путешествия с семьей, его головазабита мыслями о комфорте родных, а надо думать еще и о работе. В таких случаяхвремени на подготовку к выступлению не остается.