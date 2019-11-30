Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал,
что из-за плотного рабочего графика редко видится с женой Ингой. В интервью Дни.ру
артист признался, что в поездках ему очень не хватает супруги рядом.
Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал,
что из-за плотного рабочего графика редко видится с женой Ингой. В интервью "Дни.ру"
артист признался, что в поездках ему очень не хватает супруги рядом.
После появления на шоу "Голос" Интарс Бусулис стал очень востребован
в России. Теперь артист живет буквально на две страны. Из-за насыщенного гастрольного
графика избранницу он практически не видит.
"Мы используем каждый
миг, когда мы вместе. Тогда всю норму успеваем в эти моменты, которую мы
пропустили", – ответил на вопрос о недостатке секса экс-участник "Голоса".
отметил, что жена пробовала выезжать с ним на
гастроли. Естественно, вместе с супругой артисту приходилось везти с собой и
других домашних. Эта идея в итоге оказалась провальной.
"Если с Ингой, тогда надо еще и детей. А у нас их четверо.
Два года назад мы поехали. Тогда еще и родители приехали и родители Инги. Мы взяли
большую квартиру и тогда было круто. Но тогда мы поняли, что вместе никуда не
надо ехать. Только если на отдых", – сказал "Дни.ру".
26 Окт 2019 в 6:47 PDT
Артист отметил, что, во время путешествия с семьей, его голова
забита мыслями о комфорте родных, а надо думать еще и о работе. В таких случаях
времени на подготовку к выступлению не остается.