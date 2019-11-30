Телеведущая сделала сенсационное признание. Ольга Бузова сказала, что хочет уйти из шоу План Б на ТНТ, где участники борются за ее сердце.

Телеведущая сделаласенсационное признание. Ольга Бузова сказала, что хочет уйти из шоу "План Б" на ТНТ,где участники борются за ее сердце.Вовремя очередной церемонии выбора певица заявила, что ответила бы отказом всемучастникам проекта. За Ольгу Бузову нашоу "План Б" продолжают сражаться Валерий Попович, Роман Гриценко и Сергей Коробков.В новом выпуске, которыйвыйдет в эфир 1 декабря, Ольга Бузова и ее соведущий Тимур Батрутдинов решилипривлечь внимание зрителей к глобальной экологической проблеме – загрязнению мирового океана. Знаменитостивместе с претендентами на победу в шоу "План Б" поучаствовали в фотосессии,которая была призвана отразить проблему.Материал дополняется