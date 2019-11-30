Телеведущая сделала
сенсационное признание. Ольга Бузова сказала, что хочет уйти из шоу План Б на ТНТ,
где участники борются за ее сердце.
Телеведущая сделала
сенсационное признание. Ольга Бузова сказала, что хочет уйти из шоу "План Б" на ТНТ,
где участники борются за ее сердце.
Во
время очередной церемонии выбора певица заявила, что ответила бы отказом всем
участникам проекта. За Ольгу Бузову на
шоу "План Б" продолжают сражаться Валерий Попович, Роман Гриценко и Сергей Коробков.
В новом выпуске, который
выйдет в эфир 1 декабря, Ольга Бузова и ее соведущий Тимур Батрутдинов решили
привлечь внимание зрителей к глобальной экологической проблеме – загрязнению мирового океана. Знаменитости
вместе с претендентами на победу в шоу "План Б" поучаствовали в фотосессии,
которая была призвана отразить проблему.
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