В матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные Химки на площадке Улкер Спортс Арены в Стамбуле проиграли местному Фенербахче со счетом 76:89 (24:28, 25:16, 6:21, 21:24).

В матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на площадке "Улкер Спортс Арены" в Стамбуле проиграли местному "Фенербахче" со счетом 76:89 (24:28, 25:16, 6:21, 21:24).У победителей встречи самыми результативными стали Луиджи Датоме (20 очков), Мелих Махмутоглу (19) и Костас Слукас (19), а в составе российской команды больше всех набрали Янис Тимма и Энтони Гилл – 26 и 18 очков соответственно."Химки" потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают восьмое место в турнирной таблице, а "Фенербахче" расположился на 14-й строчке. В следующем матче подопечные Римаса Куртинайтиса 6 декабря примут "Барселону", а турецкая команда в тот же день примет "Альбу".