Российский нападающий хоккейного клуба Нью-Джерси Дэвилз Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате. 27-летний россиянин помог дьяволам обыграть Монреаль Канадиенс со счетом 6:4.

Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате. 27-летний россиянин помог "дьяволам" обыграть "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:4.Гусев в матче против "канадцев" стал автором трех результативных передач на своих одноклубников. Первое место отдано партнеру Гусева по "Нью-Джерси" Блейку Коулману, набравшему 4 очка (2+2). Второе место – еще у одного "дьявола" Трэвиса Зейджака с одним голом и двумя передачами.