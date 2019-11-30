Слухи о проблемах в семье 44-летней продюсера не сходят с газетных страниц. Астропсихолог Ирина Фалькао в разговоре с Дни.ру рассказала о том, что будущий 2020 год окажется для Яны еще более напряженным, чем нынешний.

Слухи о проблемах в семье 44-летней продюсера не сходят с газетных страниц. в разговоре с "Дни.ру" рассказала о том, что будущий 2020 год окажется для Яны еще более напряженным, чем нынешний."Есть очень большая вероятность того, что в следующем году Яна и Евгений еще больше отдалятся друг от друга, – говорит Фалькао. – У каждого появится множество личных проектов, и дороги супругов перестанут пересекаться. Уже сейчас видно, что интересы партнеров довольно разные: Евгений предпочитает природу и уединение, а Яне нравятся светские рауты и постоянное общение".Звезды показывают, что в 2020 году интересы Яны будут целиком сосредоточены на зарабатывании денег. Появятся царские замашки, не исключено, что часть денег будет потрачена на укрепление социального статуса: будут покупаться шикарные машины, недвижимость заграницей ... Желание "жить для публики", пускать пыль в глаза может привести к серьезным финансовым проблемам, не исключены растраты и даже банкротство.18 Мар 2019 в 4:41 PDTОчень большая вероятность того, что в предстоящем году Яна напишет книгу или откроет обучающие курсы, чтобы заработать еще и на этом. Также есть возможность потерять крупную сумму денег на необдуманной сделке или легкомысленных инвестициях. Обострятся и отношения дома, вырастет нервозность, захочется все бросить и уехать подальше. У супругов могут появиться тайны друг от друга, возрастет игнорирование нужд друг друга, возникнет охлаждение. На фоне этих неприятностей может ухудшиться здоровье, поэтому очень важно контролировать свои эмоции, не перегружать себя работой и не делать деньги главной целью своей жизни. Все же счастье важнее.