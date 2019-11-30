Главный тренер Ливерпуля, немец Юрген Клопп, а также испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в знак признания их достижений включены в Зал славы тренеров Англии.

Главный тренер "Ливерпуля", немец Юрген Клопп, а также испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в знак признания их достижений включены в Зал славы тренеров Англии.На ужине Ассоциации менеджеров лиги (LMA) Клопп и Гвардиола получили специальные серебряные салатницы. Как сообщает Sport24.ru, награды специалистам вручили президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон.Напомним, Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года, под его руководством "красные" выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. При Гвардиоле "Манчестер Сити" дважды стал чемпионом Англии.