На Митинг против строительства платной трассы "Москва-Казань" собираются сегодня выйти жители Гридино Судогодского района . По предпроектной документации платный автобан пройдёт по их деревне.

На Митинг против строительства платной трассы "Москва-Казань" собираются сегодня выйти жители Гридино Судогодского района. По предпроектной документации платный автобан пройдёт по их деревне.На прошлой неделе жители Судогодского района провели одиночные пикеты на трассе М7, у Собинской, Улыбышевской, Вяткинской администраций. Также пикеты прошли у Белого дома и "Росавтодора" в Москве. Люди требуют изменить маршрут и перенести платный автобан от их домов. Также дорога может пойти по картонной фабрике, рядом со зданием деревенской школы. Жители переживают, что для платной трассы вырубят лес и выроют котлованы, из-за этого уйдёт вода из колодцев, погибнут огороды и сады. Во многих населенных пунктах, где должна пройти дорога, созданы инициативные группы. Их активисты вошли в рабочую группу при администрации Владимирской области. Первое собрание прошло накануне в Белом доме. Сегодня в полдень люди придут уже на масштабный митинг.