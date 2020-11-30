Местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное г. Москвы выявили факт фиктивной регистрации граждан.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту подразделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22