Стоимость каждого комплекта - 2,3 млн руб.

Школы Владимира участвуют в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В этом году в рамках проекта 21 общеобразовательное учреждение города получило стандартный комплект оборудования, состоящий из многофункционального устройства (принтер, сканер, копир), 9 ноутбуков для педагогов и управленческого персонала, двух интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением. Стоимость каждого комплекта - 2,3 млн руб. Их поставка в остальные 28 учреждений ожидается в 2021 году.Тем временем Владимирский институт развития образования проводит серию обучающих вебинаров для руководителей школ и учителей, на которых педагоги делятся опытом использования этого оборудования. Ближайший вебинар состоится 30 ноября в 14.00 часов на ВИРО. Он будет посвящен возможностям визуализации, интерактивного моделирования и анимирования различных процессов (например, лабораторных опытов), организации дистанционного обучения и проведения онлайн-конференции. Сообщили в пресс-службе мэрии.