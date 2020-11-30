Напомним, что он не прошёл антикоррупционную экспертизу прокуратуры.

Больше месяца Законодательное собрание региона и администрация Владимирской области выясняют через СМИ, кто прав, а кто виноват в споре над законом о приватизации госимущества. Депутаты утверждают, что «документ детально проработан», а Белый дом указывает на сутевые пробелы и коррупциогенные факторы, которые содержатся в его положениях.В последний раз исполнительная власть ссылалась на прокурорскую антикоррупционную экспертизу, а в ЗС отметили, что обладминистрация не хочет исполнять утверждённые положения. Также в списке вопросов – почему акт прокурорского реагирования не размещён публично.И вот, очередной комментарий, касающийся этой темы.«Полный текст не приводится, поскольку это внутренний служебныйдокумент, не подлежащий публикации. Следуеттакже отметить, что копия замечаний на проект закона «О приватизациигосударственного имущества Владимирской области» была направленапрокуратурой области в Законодательное Собрание 16 ноября», - сообщили в пресс-службе администрации региона.Как отмечают в Белом доме, утверждение прогнозного плана приватизации – часть процесса по формированию бюджета, поэтому утверждаться он должен до истечения года и до утверждения главного финансового документа на будущий год. Также власть выступает за синхронизацию процессов со сроками административных процедур при продаже имущества компаниям, которые имеют преимущественное право на покупку - арендаторам.Вновь упоминается о рассрочке при продаже госимущества, потому что в законе не определены полномочия администрации в этом вопросе.Ссылаясь на Устав региона, в обладминистрации добавили, что губернатор имеет право законодательной инициативы, но не обязан вносить законопроекты в сфере приватизации госимущества.На самом деле всё обстоит так. Получив протест, представление или иной документ с пожеланиями от надзорного органа, областной парламент обязан рассмотреть его в указанные в акте сроки. Дальше два пути – согласиться с мнением прокуратуры и удовлетворить их требования или отказать. При втором раскладе ведомство будет доказывать свою правоту через суд.Кстати, если документ был направлен парламентариям 16 ноября, то они сами вполне могут опубликовать полный текст результатов проверки прокуратуры.