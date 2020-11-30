Российская рок-группа Би-2 выпустила новый сингл и клип Бог проклятых. Он презентован на странице команды в YouTube. Трехминутное видео по своей композиции больше напоминает полноценный фильм. Здесь есть и сюжет в стиле готических романов, и мощная кульминация, которая не оставит зрителей равнодушными.

Российская рок-группа Би-2 выпустила новый сингл и клип "Бог проклятых". Он презентован на странице команды в YouTube. Трехминутное видео по своей композиции больше напоминает полноценный фильм. Здесь есть и сюжет в стиле готических романов, и мощная кульминация, которая не оставит зрителей равнодушными.Музыка к клипу – словно саундтрек для большого кино, поделился впечатлениями Шура Би-2. "Я для себя в шутку это называл "если бы Тарантино снимал "Отверженных", то они выглядели бы так", – рассказал музыкант.Клип "Бог проклятых" снимали четыре дня, но это время прошло словно несколько часов, отметил Лева Би-2. "Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов "Виски" и "Пекло". Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение", – рассказал Лева Би-2.Он признался, что доволен тем, что пересмотрел личные взгляды. Получившийся клип музыкант назвал прекрасным соединением идеи, песни и музыки. "Бог проклятых" – об отношении отцов и детей, Би-2 посвятили ее всем отверженным, униженным и оскорбленным, которых становится больше с каждым годом.По словам режиссера Владимира Беседина, при создании клипа и написании сценария он вдохновлялся хоррорами, давно признанными классикой жанра. Среди них – "Psycho" Альфреда Хичкока, "Сияние" Стенли Кубрика.Режиссер признался, что вайб "Синия" оказал на него большое влияние. "Когда я услышал песню, меня сразу захватила идея того, что в клипе что-то маленькое должно бороться с чем-то большим и несправедливым", – объяснил Беседин.Режиссер хотел, чтобы Лева и Шура Би-2 выглядили рассказчиками истории, силами добра. Беседин признался, что думал, что музыканты не оценят его смелую идею. Но Лева и Шура вдохновились концепцией и одобрили ее.Тизер клипа появился в Сети еще 20 ноября. Поклонники Би-2 встретили его очень тепло. Комментаторы отметили кинематографичность клипа, кто-то предположил, чо это трейлер к новому фильму, а другие предложили дать ребятам "Оскар"."Бог проклятых" – часть нового альбома Би-2. Он выйдет в следующем года. Лева и Шура обещали, что новая песня сильно отличается от их недавних хитов – "Пекло" и "Депрессия". Действительно, стиль "Бога проклятых" близок к госпелу – жанру евангельской музыки.Лева Би-2 уверен: это уникальный для нашей страны опыт перенесения госпела на рок-сцену. Он признался, что в его архивах ту песню обнаружил Шура."Я к ней относился скептически, и никаких ставок на нее не делал – не знал, как ее развить. А Шура ее нашел и сказал, что песня крутая и что он будет ее петь", – отметил музыкант.По словам Шуры, изначально эту песню должен был петь он. Но Лева показал ему текст, напел demo. "Я сказал, что тот месседж, который заложен в этой песне, донесет только он; я буду присутствовать тут как бэк-вокалист в припеве", – рассказал Шура Би-2.