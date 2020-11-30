Встретились в онлайне. На внеочередном заседание ЗакСобрания депутаты уже по привычке держали дистанцию по санитарным соображениям. При этом обсудили ряд важных решений. В частности,

Встретились в онлайне. На внеочередном заседание ЗакСобрания депутаты уже по привычке держали дистанцию по санитарным соображениям. При этом обсудили ряд важных решений. В частности, снизили предпринимателям на “упрощенке” налоговые ставки. Закон разработали Роман Кавинов и Михаил Максюков. Авторы предлагают снизить ставки по налогам для тех организаций, которые применяли единый налог на вменённый доход. Роман Кавинов,