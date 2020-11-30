Ранее она работала в Счётной палате регоина.
На пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования региона назначена уроженка Владимира Татьяна Аннина.
Она приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря. Ранее сообщалось, что Татьяна Юрьевна успешно прошла в Москве собеседование с руководством Федерального Фонда ОМС.
Справочно:
Татьяна Аннина родилась 26 февраля 1965 года. Окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, Владимирский филиал Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовую деятельность Татьяна Юрьевна начала в 1982 году комплектовщицей завода «Электроприбор» им. 50-летия СССР, затем работала в комсомольских структурах областного центра.
С 1986 по 1991 годы — экономист Владимирского ордена Трудового Красного Знамени Тракторного завода имени А.А.Жданова.
С 1991 по 1994 годы — училась в аспирантуре Ярославского государственного университета.
С 1995 по 1997 годы — трудилась в АКБ «Инжинирингбанк», страховой фирме «Росгосстрах Владос».
С 19 февраля 1997 года по 30 мая 2013 года инспектор, аудитор Счетной палаты.
Государственный советник Владимирской области I класса.