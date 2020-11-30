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Выбор редакции - компас в море новостей!
БЕЗДОМНЫЕ ДОКТОРА Медики отказываются работать во владимирских селах из-за отсутствия жилья
ЭКОУГРОЗА На Муром по Оке движется "глиняное пятно"
НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ НАЛОГИ Во Владимирской области предпринимателям на "упрощенке" снизят налоговые ставки
ТЕХНИКА ПРОТИВ БЕДЫ Новое оборудование во владимирском онкоцентре поможет удалять опухоли на ранних стадиях
ПЕНСИОННЫЙ ОПТИМУМ Владимирские пенсионеры в среднем получают 14,8 тысяч рублей