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Выбор редакции - компас в море новостей!БЕЗДОМНЫЕ ДОКТОРА Медики отказываются работать во владимирских селах из-за отсутствия жильяЭКОУГРОЗА На Муром по Оке движется "глиняное пятно"НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ НАЛОГИ Во Владимирской области предпринимателям на "упрощенке" снизят налоговые ставкиТЕХНИКА ПРОТИВ БЕДЫ Новое оборудование во владимирском онкоцентре поможет удалять опухоли на ранних стадияхПЕНСИОННЫЙ ОПТИМУМ Владимирские пенсионеры в среднем получают 14,8 тысяч рублей